російсько-українська війна
17:40 На бойовому чергуванні у Чорному морі росіяни утримують два кораблі
16:56 До України повернули 50 військовополонених
16:52 Завершення політики «нульового COVID-19»: Китай відкрив кордони для вільного переміщення жителів країни та мандрівників
16:21 Міністр культури Литви запропонував помістити російську культуру «в карантин» на час війни
15:30 Росія планує виготовляти іранські дрони в Тольятті — секретар РНБО
14:43 У Міноборони розповіли, що у Соледарі дуже важка ситуація
14:03 У Великій Британії політики закликали створити трибунал щодо злочинів Росії в Україні за зразком Нюрнберзького
13:19 Італія готує пакет військової допомоги для України та обговорює з Францією постачання ППО
12:42 У Німеччині затримали підозрюваного у підготовці теракту з хімічною зброєю
12:13 В енергосистемі через похолодання зростає дефіцит — «Укренерго»
11:39 Міжвідомча комісія перевірить, як УПЦ МП використовує майно нижньої лаври у Києві — міністр культури
11:03 Під час «різдвяного перемир’я» у Запоріжжі під російський обстріл потрапила гуманітарна місія ООН
10:31 Росіяни обстріляли Харківську область: пошкоджено будівлю ДСНС, є загиблий
10:02 Засновник групи компаній Alibaba Джек Ма відмовився від контролю над Ant Group
09:50 Як оформити пенсію закордоном: покрокова інструкція від Мінерінтеграції
09:24 Найближчим часом Росія може знову здійснити масовані ракетні удари – ISW
08:44 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 430 росіян
08:10 Військові досягнення росіян у Соледарі не означають, що вони зможуть досягнути успіхів у Бахмуті – Інститут вивчення війни
07:46 Мороз і без опадів: прогноз погоди в Україні на 8 січня
00:17 Окупанти завдали ударів по Харківщині, є загиблий — ОВА (оновлено)

07 січня

23:58 На окупованій Луганщині сталася пожежа на магістральному газопроводі
23:56 Військові РФ завдали удару по околицях Запоріжжя
23:16 Волонтери, які рятують тварин під час війни, отримають зоозахисну премію від UAnimals
22:27 Окупанти атакували низку населених пунктів Дніпропетровщини: збито ворожий безпілотник та зафіксовано артилерійський обстріл
22:02 Сумщина: 7 січня росіяни завдавали ударів по двох громадах області
21:41 Зеленський назвав 7 січня історичним днем для духовної незалежності України
20:58 Український словник «Мислово» назвав вираз, присвячений російському кораблю — словом 2022 року
20:21 На окупованій Луганщині підірвали залізничну дорогу: працюють партизани
19:54 Військові показали, як на передову підвозять їжу на бронетехніці: фото
19:00 В окупованих Мелітополі та Приазовському росіяни зупинили показ українського телебачення. Відтепер транслюється лише російське — Генштаб
18:35 Журналістів у Південному Судані затримали нібито через знімки, на яких президент «обмочився»

На бойовому чергуванні у Чорному морі росіяни утримують два кораблі

Станом на 8 січня в Чорному морі знаходиться два ворожих кораблі. У Середземному морі росіяни утримують носії "Калібрів".

Неділя, 8 січня 2023, 17:40
Підтримати

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля.

Тоді як у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 72 ракети.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 10 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

У пресслужбі також наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські сили все ще мають залишки своїх довоєнних і після вторгнення виробничих запасів:

  • 92 ракети “Іскандер” 9М723 (11%),
  • 52 ракети “Іскандер” 9М728/9М729 (44%),
  • 118 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (16%),
  • 162 ракети Х-22/32 (44%),
  • 53 Х – ракети 47М2 “Кінжал” (84%) і
  • 59 ракет морського базування “Калібр” (9%).

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що ракети морського базування “Калібр” ніколи не вичерпаються. Востаннє російські війська застосували ці ракети в Україні 16 грудня під час дев’ятої серії масованих ударів по українській інфраструктурі. Росіяни їх менше використовують тому, що “Калібри” не є високоточними.

Резніков повідомив, що Росії вдалося виробити з моменту вторгнення в лютому 2022 року:

  • 290 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (65% довоєнного запасу),
  • 150 ракет “Калібр” (30% довоєнного запасу),
  • 36 ракет “Іскандер” 9М723 (5% довоєнного запасу),
  • 20 ракет 9М728/9М729 “Іскандер” (20% довоєнного запасу)
  • 20 ракет Х-47М2 “Кінжал” (47% довоєнного запасу).

Російська промисловість виявилася неготовою до тривалих бойових дій. Країни, як правило, збільшують виробництво ракет та інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводять свою військову промисловість на воєнний стан після початку війни. Росія не зробила ні того, ні іншого.

На думку аналітиків, нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення російськими військами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Та попри це, вже найближчим часом російські війська можуть продовжити масштабну кампанію проти української інфраструктури, несучи смертельну загрозу життю мирних українських громадян.

Теги: Азовське море, ВМС, ворожі кораблі, Середземне море, Чорне море

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook