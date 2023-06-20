Джерело: Оперативне командування “Південь”
На бойовому чергуванні росіяни утримують сім кораблів в Чорному морі, та один — в Азовському. Натомість, зазначається, що всі ракетоносії заведено в пункти базування.
Ввечері 19 червня російська тактична авіація атакувала КАБами селище Козацьке Бериславського району. Дві авіабомби пошкодили шість житлових будинків, поранено двох цивільних осіб.
Загалом за добу по правобережжю, Очаківській і Куцурубській громаді ворог здійснив 67 обстрілів, застосувавши 323 боєприпаси.
Під час нічної атаки в зоні відповідальності знищено три дрони-камікадзе типу “Shahed-136” в небі Миколаївщини та по одному над Херсонщиною та Кіровоградщиною. Влучань не допущено.
Загальні ж втрати ворога за минулу добу: 11 росіян, гармата типу “Гіацинт-Б”, та дев’ять одиниць автобронетанкової техніки За попередню декаду контрбатарейної боротьби отримано підтвердження результатів бойової роботи у кількості 72 росіян та 15 одиниць автобронетанкової техніки.
Ворог знову обстріляв Херсон і прилеглу громаду. З важкої артилерії бив по житлових кварталах міста. Пошкоджено дитячий садок, школу та інші навчальні заклади, станцію техобслуговування, лінії електропередач. Вбито 27-річного цивільного чоловіка. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, ворог безсовісно обстрілював і бригаду швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик. Зауважуються, що медики не постраждали.
У пресслужбі закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримуватися заходів безпеки та обмежень воєнного стану: переходити в укриття, не наближатися і не торкатися підозрілих предметів.
- У Херсоні армія РФ обстріляла рятувальників, які розчищали мул. Є загиблий та поранені.
- Цієї ночі, під час атаки ворожих БпЛА на Україну було пошкоджено мережі у Київській та Миколаївській областях.
- Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше двічі.