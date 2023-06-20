Ситуація на південному напрямку залишається стабільно напруженою. Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, ворог, перебуваючи в обороні, застосовує потенціал наявної артилерії та авіації.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

На бойовому чергуванні росіяни утримують сім кораблів в Чорному морі, та один — в Азовському. Натомість, зазначається, що всі ракетоносії заведено в пункти базування.

Ввечері 19 червня російська тактична авіація атакувала КАБами селище Козацьке Бериславського району. Дві авіабомби пошкодили шість житлових будинків, поранено двох цивільних осіб.

Загалом за добу по правобережжю, Очаківській і Куцурубській громаді ворог здійснив 67 обстрілів, застосувавши 323 боєприпаси.

Під час нічної атаки в зоні відповідальності знищено три дрони-камікадзе типу “Shahed-136” в небі Миколаївщини та по одному над Херсонщиною та Кіровоградщиною. Влучань не допущено.

Загальні ж втрати ворога за минулу добу: 11 росіян, гармата типу “Гіацинт-Б”, та дев’ять одиниць автобронетанкової техніки За попередню декаду контрбатарейної боротьби отримано підтвердження результатів бойової роботи у кількості 72 росіян та 15 одиниць автобронетанкової техніки.

Ворог знову обстріляв Херсон і прилеглу громаду. З важкої артилерії бив по житлових кварталах міста. Пошкоджено дитячий садок, школу та інші навчальні заклади, станцію техобслуговування, лінії електропередач. Вбито 27-річного цивільного чоловіка. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, ворог безсовісно обстрілював і бригаду швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик. Зауважуються, що медики не постраждали.

У пресслужбі закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримуватися заходів безпеки та обмежень воєнного стану: переходити в укриття, не наближатися і не торкатися підозрілих предметів.