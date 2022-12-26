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На бойовому чергуванні у Чорному морі ворог утримує три носії «калібрів»

Станом на 26 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "калібр" із загальним залпом у 16 ракет. 

Понеділок, 26 грудня 2022, 17:59
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Водночас в Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.

Тоді як у Середземному морі знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.

У пресслужбі зауважили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 16 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 19 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: ВМС ЗСУ, ворожі кораблі, носії калібрів, ситуація у морях, ракеты

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