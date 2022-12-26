На бойовому чергуванні у Чорному морі ворог утримує три носії «калібрів»

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
Водночас в Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.
Тоді як у Середземному морі знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.
У пресслужбі зауважили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 16 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 19 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
ВМС ЗСУ наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- Швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.
- 24 грудня російські військові вивели в Чорне море четвертий носій ракет “Калібр”, що могло свідчити про підготовку до нового масованого удару.
- Російський напад на Україну призвів до смертей щонайменше 50 тисяч дельфінів. Тварини гинуть здебільшого через російські військові кораблі, зокрема підводні, а на сьогодні втрати можуть складати близько 20% популяції.