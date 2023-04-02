Про це інформує пресслужба ВМС Збройних сил України.
Як зазначається, на бойовому чергуванні в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. У Середземному морі противник утримує до 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носія крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.
Повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 6 суден, з них 1 – продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Також у пресслужбі додали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- У зв’язку із покращенням погодних умов Росія збільшила корабельне угрупування у Чорному морі. Зросла і кількість ракетоносіїв.
- Зимовий наступ росіян не досягнув поставленої Кремлем мети щодо захоплення територій по адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей до 31 березня.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”.
- В Україні триває 403-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 174 тисячі російських солдатів, з яких 560 – протягом доби.