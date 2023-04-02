Станом на 2 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 одиниць корабельного угруповання ворога, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 12 ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС Збройних сил України.

Як зазначається, на бойовому чергуванні в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. У Середземному морі противник утримує до 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носія крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.

Повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 6 суден, з них 1 – продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Також у пресслужбі додали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.