Станом на 4 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 20 ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС Збройних сил України.

Як повідомляється, в Азовському морі противник утримує один корабель.

У Середземному ж морі знаходиться до 7 російських кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.

Зазначено, що за добу, в інтересах РФ, прохід до Азовського моря Керч-Єнікальською протокою здійснили 23 судна, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря – 28 суден, з яких 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, додається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.