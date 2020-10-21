У Борщагівській об'єднаній територіальній громаді буде розроблена та запроваджена програма розвитку дитячо-юнацького спорту.

Про це на зустрічі з громадою Софіївської Борщагівки заявив чемпіон із боксу за версією WBO, срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні та кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ Денис Берінчик.

В основі програми – створення комунального підприємства, яке буде фінансуватись із місцевого бюджету, а діти отримають змогу займатися в секціях безкоштовно.

– Є гарні приклади того, як це працює в громадах. Наприклад, у сусідньому селі Святопетрівському вже діє така програма, і є реальні результати. Вихованці спортивних секцій мають здобутки на змаганнях в Україні та за кордоном, – зазначив Денис Берінчик.

За задумом спортсмена, потрібно розвивати декілька напрямків. Це близькі Денису Берінчику двобої – бокс, кікбоксинг, а також дзюдо, тхеквондо, карате тощо. Крім того, планується відкриття легкоатлетичних секцій.

– Важливо, щоб діти мали вибір, яким видом спорту займатися, та вільний доступ до секції. Це можливо за умови створення відповідної спортивної інфраструктури та запровадження маршруту всередині об’єднаної громади, щоб було зручно та безпечно після школи поїхати на тренування. Це інвестиції у майбутнє наших дітей, які замість вулиці отримають змогу займатися спортом та з дитинства формувати корисні навички, – додав Берінчик.

На підкріплення своїх слів спортсмен запросив із показовим виступом юних кікбоксерів зі Святопетрівського.

– У нашому селі спорт доступний. Кожна дитина може прийти та займатися в секції, працювати на свій результат і результат клубу. Це добре мотивує та сприяє вихованню спортивного духу”, – вважає тренер СК “Легіон” (Святопетрівське) Микола Косюк, володар Кубку Європи з кікбоксингу.

За словами Д. Берінчика, програма розвитку дитячого спорту розроблена разом із місцевим осередком партії “УДАР”, від якої спортсмен балотується у голови Борщагівської ОТГ. І це не єдина програма, яку планується втілити в об’єднаній громаді.

– Ми збираємось наслідувати успішний приклад Києва, де завдяки громадським ініціативам є сучасні спортивні майданчики, зони для відпочинку та активного дозвілля. Це гарний приклад для всіх передмість і нашої Борщагівської громади, – переконаний спортсмен.

На громадські ініціативи, за задумом Берінчика, виділятимуть 1% місцевого бюджету, а кожне рішення буде приймати громада через відкрите голосування.

До відома: Денис Берінчик – український професійний боксер, виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та легкій вазі (до 61,2 кг). Срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011), бронзовий призер літньої Універсіади (2013), дворазовий чемпіон України (2013, 2014). Заслужений майстер спорту України з боксу.

Борщагівська об’єднана територіальна громада – нова адміністративна одиниця, яка утворюється згідно з реформою місцевого самоврядування із децентралізації. До Борщагівської ОТГ входять три села – Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Чайки.