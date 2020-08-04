На борту рейсу нідерландської авіакомпанії KLM на Ібіцу сталася бійка після того, як двоє пасажирів відмовилися надягати захисні маски.

Про це повідомляє видання The Independent.

Інцидент стався минулої п’ятниці, 31 липня, після вильоту з Амстердама.

За словами представника авіакомпанії, “двоє недисциплінованих пасажирів відмовилися надіти маски, і вони турбували своїх попутників фізично і вербально”.

Через небажання пасажирів використовувати маски на борту лайнера виникла бійка, в якій брали участь і туристи з Великої Британії.

Інцидент зняли на відео інші пасажири.

В акаунті Instagram, який першим розмістив відео бійки, стверджувалося, що принаймні один із пасажирів, які відмовилися надягати маску, був англійцем і пив горілку.

В авіакомпанії KLM уточнили, що обидва чоловіки були затримані за допомогою інших пасажирів і пізніше заарештовані іспанською поліцією після прибуття на Ібіцу.

“Пілот повідомив місцевій владі, і після прибуття обидва пасажири були заарештовані. Безпека польоту не була порушена”, – наголосили в KLM.

На записах видно, що під час затримання одного з чоловіків пасажири притиснули його колінами до підлоги.

В авіакомпанії запевнили, що пасажирів перевіряли на наявність масок при посадці на борт літака. Крім того, під час польоту бортпровідники нагадували про необхідність їх носіння.

Захисні маски обов’язкові на рейсах KLM і в аеропортах Нідерландів.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️ Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020