Про це повідомляє видання The Independent.

Інцидент стався минулої п’ятниці, 31 липня, після вильоту з Амстердама.

За словами представника авіакомпанії, “двоє недисциплінованих пасажирів відмовилися надіти маски, і вони турбували своїх попутників фізично і вербально”.

Через небажання пасажирів використовувати маски на борту лайнера виникла бійка, в якій брали участь і туристи з Великої Британії.

Інцидент зняли на відео інші пасажири.

В акаунті Instagram, який першим розмістив відео бійки, стверджувалося, що принаймні один із пасажирів, які відмовилися надягати маску, був англійцем і пив горілку.

В авіакомпанії KLM уточнили, що обидва чоловіки були затримані за допомогою інших пасажирів і пізніше заарештовані іспанською поліцією після прибуття на Ібіцу.

“Пілот повідомив місцевій владі, і після прибуття обидва пасажири були заарештовані. Безпека польоту не була порушена”, – наголосили в KLM.

На записах видно, що під час затримання одного з чоловіків пасажири притиснули його колінами до підлоги.

В авіакомпанії запевнили, що пасажирів перевіряли на наявність масок при посадці на борт літака. Крім того, під час польоту бортпровідники нагадували про необхідність їх носіння.

Захисні маски обов’язкові на рейсах KLM і в аеропортах Нідерландів.

