Про це повідомляє видання The Independent.

Інцидент стався минулої п’ятниці, 31 липня, після вильоту з Амстердама.

За словами представника авіакомпанії, “двоє недисциплінованих пасажирів відмовилися надіти маски, і вони турбували своїх попутників фізично і вербально”.

Через небажання пасажирів використовувати маски на борту лайнера виникла бійка, в якій брали участь і туристи з Великої Британії.

Інцидент зняли на відео інші пасажири.

В акаунті Instagram, який першим розмістив відео бійки, стверджувалося, що принаймні один із пасажирів, які відмовилися надягати маску, був англійцем і пив горілку.

В авіакомпанії KLM уточнили, що обидва чоловіки були затримані за допомогою інших пасажирів і пізніше заарештовані іспанською поліцією після прибуття на Ібіцу.

“Пілот повідомив місцевій владі, і після прибуття обидва пасажири були заарештовані. Безпека польоту не була порушена”, – наголосили в KLM.

На записах видно, що під час затримання одного з чоловіків пасажири притиснули його колінами до підлоги.

 

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Knokken bij @klm ! Exclusieve video @michighclub 🎧 Dronken Britse passagier – hij dronk flessen Grey Goose wodka – zorgt voor onveilige situatie op vlucht naar Ibiza. Hij en een vriend daagden andere passagiers uit tijdens de vlucht en weigerden mondkapjes te dragen 🏖✈️😷 2 arrestaties. Panic and violent brawl! Unruly British passenger on board KLM flight to Ibiza, he had been drinking Grey Goose @greygoose vodka. They refused to wear facemasks and their behavior towards other passengers was hostile. 2 arrests were made. #klm #Royaldutchairlines #airlines #airline #passenger #coronavirus #COVID19 #COVID #incident #aviation #fight #fighting #unrulypassenger #facemask #avgeek #aviation #aviationdaily

Публикация от The Mic High Club (@michighclub)

В авіакомпанії запевнили, що пасажирів перевіряли на наявність масок при посадці на борт літака. Крім того, під час польоту бортпровідники нагадували про необхідність їх носіння.

Захисні маски обов’язкові на рейсах KLM і в аеропортах Нідерландів.

  • Раніше міністри транспорту країн Євросоюзу досягли домовленості про різні заходи в сфері охорони здоров’я, які будуть вводитися на борту літаків, що літають над континентом, а також в аеропортах в умовах пандемії коронавірусу. Одним із ключових правил є обов’язкове носіння захисних масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років.