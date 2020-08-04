Про це повідомляє видання The Independent.
Інцидент стався минулої п’ятниці, 31 липня, після вильоту з Амстердама.
За словами представника авіакомпанії, “двоє недисциплінованих пасажирів відмовилися надіти маски, і вони турбували своїх попутників фізично і вербально”.
Через небажання пасажирів використовувати маски на борту лайнера виникла бійка, в якій брали участь і туристи з Великої Британії.
Інцидент зняли на відео інші пасажири.
В акаунті Instagram, який першим розмістив відео бійки, стверджувалося, що принаймні один із пасажирів, які відмовилися надягати маску, був англійцем і пив горілку.
В авіакомпанії KLM уточнили, що обидва чоловіки були затримані за допомогою інших пасажирів і пізніше заарештовані іспанською поліцією після прибуття на Ібіцу.
“Пілот повідомив місцевій владі, і після прибуття обидва пасажири були заарештовані. Безпека польоту не була порушена”, – наголосили в KLM.
На записах видно, що під час затримання одного з чоловіків пасажири притиснули його колінами до підлоги.
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Knokken bij @klm ! Exclusieve video @michighclub 🎧 Dronken Britse passagier – hij dronk flessen Grey Goose wodka – zorgt voor onveilige situatie op vlucht naar Ibiza. Hij en een vriend daagden andere passagiers uit tijdens de vlucht en weigerden mondkapjes te dragen 🏖✈️😷 2 arrestaties. Panic and violent brawl! Unruly British passenger on board KLM flight to Ibiza, he had been drinking Grey Goose @greygoose vodka. They refused to wear facemasks and their behavior towards other passengers was hostile. 2 arrests were made. #klm #Royaldutchairlines #airlines #airline #passenger #coronavirus #COVID19 #COVID #incident #aviation #fight #fighting #unrulypassenger #facemask #avgeek #aviation #aviationdaily
В авіакомпанії запевнили, що пасажирів перевіряли на наявність масок при посадці на борт літака. Крім того, під час польоту бортпровідники нагадували про необхідність їх носіння.
Захисні маски обов’язкові на рейсах KLM і в аеропортах Нідерландів.
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Nog een exclusieve video van @michighclub ! De Britse vechtersbaas die ging matten aan boord @klm 737 naar Ibiza – en weigerde mondkapje te dragen @greygoose wodka dronk en passagiers lastig viel – wordt gearresteerd door @guardiacivilesp Another exclusive video! The British man who caused a brawl aboard @klm flight to Ibiza – he and his friend refused to wear a face mask and bothered other passengers – was arrested by Guardia Civil #aviation #avgeek #klm #incident #unrulypassenger #drunk #uproar #fight #fighting #covid #facemask #coronavirus #police #safety #police #guardiacivil #ibiza
“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️
Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9
— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020
- Раніше міністри транспорту країн Євросоюзу досягли домовленості про різні заходи в сфері охорони здоров’я, які будуть вводитися на борту літаків, що літають над континентом, а також в аеропортах в умовах пандемії коронавірусу. Одним із ключових правил є обов’язкове носіння захисних масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років.