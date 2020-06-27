Космічні сили США повідомили, що супутник FalconSat-8, який запустить на орбіту літак X-37B, проведе експерименти, включно з впливом радіації на насіння продовольчих культур.

Про це повідомили на сторінці посольства США в Україні.

Це шостий успішний політ X-37B в космос. Він стартував 17 травня і виведе на орбіту супутник FalconSat-8.

На ньому планується проводити експерименти, включаючи вивчення впливу радіації на насіння продовольчих культур.

“X-37B продовжує долати бар’єри в просуванні технологій багаторазового використання космічних апаратів і робить значний внесок в розвиток майбутніх можливостей в космосі”, – повідомив начальник штабу генерал Девід Гольдфейн.

Зазначимо, що X-37B – дев’ятиметровий космічний літак з дистанційним управлінням, що використовує сонячні батареї для живлення.

Супутник FalconSat-8 проводитиме експерименти у співпраці з НАСА.