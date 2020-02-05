Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Раніше повідомлялося, що в порту японського міста Йокогама помістили на двотижневий карантин круїзний лайнер Diamond Princess (“Діамантова принцеса”), на борту якого знаходяться приблизно 3700 чоловік.

“Національний координатор з ММСП Японії повідомив 5-го лютого про 25 громадян України, які перебувають на борту вказаного круїзного лайнера. Було відібрано зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV. Наразі Центр громадського здоров’я з’ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.