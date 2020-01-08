Про це повідомляє видання “Цензор.нет”.
За попередніми даними на борту перебували:
- громадяни України – 2;
- громадяни Ірану – 71;
- громадяни Канади -73;
- громадяни Німеччини – 4;
- громадяни Великобританії – 3;
- громадяни Швеції – 8;
- громадяни Афганістану – 6.
При цьому Василь Кирилич, заступник директора департаменту консульської служби МЗС України, повідомив #Буквам, що інформація про кількість українців, які перебували на борту лайнера, все ще уточнюється.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран), літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту були 180 пасажирів. Ніхто не вижив.
- Український літак МАУ рейсу PS752 не передавав сигнал через дві хвилини після зльоту.