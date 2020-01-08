На борту українського літака МАУ рейсу PS752, який зазнав аварії в Ірані, знаходилося 15 громадян України - двоє пасажирів і 13 членів екіпажу.

Про це повідомляє видання “Цензор.нет”.

За попередніми даними на борту перебували:

громадяни України – 2;

громадяни Ірану – 71;

громадяни Канади -73;

громадяни Німеччини – 4;

громадяни Великобританії – 3;

громадяни Швеції – 8;

громадяни Афганістану – 6.

При цьому Василь Кирилич, заступник директора департаменту консульської служби МЗС України, повідомив #Буквам, що інформація про кількість українців, які перебували на борту лайнера, все ще уточнюється.