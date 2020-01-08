Про це повідомляє видання “Цензор.нет”.

За попередніми даними на борту перебували:

  • громадяни України – 2;
  • громадяни Ірану – 71;
  • громадяни Канади -73;
  • громадяни Німеччини – 4;
  • громадяни Великобританії – 3;
  • громадяни Швеції – 8;
  • громадяни Афганістану – 6.

При цьому Василь Кирилич, заступник директора департаменту консульської служби МЗС України, повідомив #Буквам, що інформація про кількість українців, які перебували на борту лайнера, все ще уточнюється.

  • Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран), літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту були 180 пасажирів. Ніхто не вижив.
  • Український літак МАУ рейсу PS752 не передавав сигнал через дві хвилини після зльоту.