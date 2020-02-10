Великобританія потерпає від сильного урагану "Кіара", майже по всій країні оголошено "жовтий" рівень безпеки.

Про це повідомляє британська служба BBC

За інформацією синоптиків, швидкість вітру в Британії перевищила 144 км/год. Існує небезпека повеней в багатьох частинах острову.

На даний момент багато аіакомпаніі змушені були скасувати свої рейси. Також призупинено було і поромне сполучення.

У представництві, що відповідає за залізничне сполучення в Великобританії, попереджають не перевищувати швидкості більше 80 км/ч. В той же час багато поїздів було скасовано, інші приходять із запізненням через безліч дерев, повалених на залізничні колії.

Повідомляється, що в Лондоні в неділю були закриті всі королівські парки через загрозу падіння дерев.

Королева Єлизавета II відмовилася від недільного відвідування церкви через негоду.

Крім того, через ураган був перенесений матч чемпіонату Англії з футболу між командами “Уест-Хем” і “Манчестер Сіті”.

Також ураган відчувається і на материку – в Нідерландах, Бельгії і Франції очікуються сильні дощі та шквальний вітер.