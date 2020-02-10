Про це повідомляє британська служба BBC
За інформацією синоптиків, швидкість вітру в Британії перевищила 144 км/год. Існує небезпека повеней в багатьох частинах острову.
На даний момент багато аіакомпаніі змушені були скасувати свої рейси. Також призупинено було і поромне сполучення.
У представництві, що відповідає за залізничне сполучення в Великобританії, попереджають не перевищувати швидкості більше 80 км/ч. В той же час багато поїздів було скасовано, інші приходять із запізненням через безліч дерев, повалених на залізничні колії.
Повідомляється, що в Лондоні в неділю були закриті всі королівські парки через загрозу падіння дерев.
Королева Єлизавета II відмовилася від недільного відвідування церкви через негоду.
Крім того, через ураган був перенесений матч чемпіонату Англії з футболу між командами “Уест-Хем” і “Манчестер Сіті”.
Також ураган відчувається і на материку – в Нідерландах, Бельгії і Франції очікуються сильні дощі та шквальний вітер.
- Раніше повідомлялося, що поблизу Багамських островів формується новий тропічний шторм – “Умберто”.
- В результаті урагану “Доріан”, який вирував на Багамах, кількість зниклих без вісті скоротилася з 2,5 до 1,3 тисячі осіб.