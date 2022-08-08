Служба безпеки України затримала кілерів спецслужб Російської Федерації, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це інформує пресслужба СБУ в соцмережах.

Операція зі знешкодження диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ) була багатоетапною.

За словами СБУ, зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони, керівника Головного управління розвідки нашої держави та відомого українського активіста.

За вбивство кожного з них обіцяли винагороду в розмірі 100-150 тисяч доларів США. Одним з учасників був мешканець тимчасово окупованого Луганська, який воював на боці окупантів і сепаратистів проти України. Саме він підшукував кілера для замовних убивств, використовуючи зв’язки в кримінальних колах.

Один із мешканців Києва відгукнувся і погодився за 5 тисяч доларів США ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. “Це вбивство мало стати “тестовим випробуванням” перед виконанням основних завдань ворога”, – наголосили у СБУ.

Для замаху на керівників оборонних відомств уродженець Луганська особисто приїхав в Україну через Білорусь. Усі його кроки координувалися зі спецслужбами РФ.

Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт “Доманове” і зустріч зі спільником. У Ковелі їх обох затримали.

Під час обшуку у “зв’язкового” виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

Обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.