На Будинку профспілок України у центрі столиці повісили банер з обличчям колишнього "регіонала", власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.

Про це повідомив Сергій Стерненко.

“Тим часом на Майдані повісили Мураєва”, — написав Стерненко, додавши фото, на якому видно, як розгортають банер з обличчям Мураєва, написом “Тут наша земля!” та логотипом телеканалу “НАШ”.

Нагадаємо, Мураєв двічі був депутатом Харківської облради, вперше обраний від партії “Віче”, вдруге — від “Партії регіонів”.

Також він був нардепом VII і VIII скликань. У 2012 році його висувала в окрузі №181 (Харківщина) “Партія регіонів”. Як депутат VII скликання, підтримував диктаторські закони 16 січня.

У 2014 році він був переобраний у тому ж окрузі як самовисуванець, у парламенті VIII входив до фракції “Опозиційного блоку”.

У 2017 та 2018 роках нардеп взяв участь у менш як 10% голосуваннях парламенту.

У 2017 році Мураєв під час прямого етеру на телеканалі NewsOne, який тоді йому належав, назвав події Революції Гідності “державним переворотом”. Це спровокувало пікетування телеканалу.

Будинок профспілок України, на якому з’явився банер Мураєва, під час Євромайдану вміщував Штаб національного спротиву — координаційний центр протестів. Лідери опозиційних партій зайняли його після побиття студентів на Михайлівській площі.

В ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п’ятим поверхами.

У травні 2018 році будівлю відкрили після відновлення, за пів року там було відкрито Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану.