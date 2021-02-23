На фасаді будівлі Харківської міської ради встановлять меморіальну дошку на честь колишнього голови міста Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року від ускладнень COVID-19.

Про це повідомляється на сайті харківської міськради.

Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища прийняла рішення встановити меморіальну дошку Геннадію Кернесу, який був міським головою з 2010-го до 2020 року.

“Меморіальна дошка буде встановлена на фасаді будівлі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7)”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, пам’ятний знак Кернесу відкриють за позабюджетні кошти.

Як відомо, у Геннадія Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.