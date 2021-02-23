Про це повідомляється на сайті харківської міськради.
Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища прийняла рішення встановити меморіальну дошку Геннадію Кернесу, який був міським головою з 2010-го до 2020 року.
“Меморіальна дошка буде встановлена на фасаді будівлі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7)”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, пам’ятний знак Кернесу відкриють за позабюджетні кошти.
Як відомо, у Геннадія Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
- 11 грудня 2020 року стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його під’єднали до гемодіалізу.
- 17 грудня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес помер в німецькій клініці “Шаріте”.