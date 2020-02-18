Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Скільки бруду і брехні вилили щодо вартості нашого пішохідно-велосипедного мосту, що вже став однією з візитівок Києва…Мовляв, і вкрали грошей, і навіщо він потрібен був, і небезпечний, і таке інше. Так от, я ще під час відкриття мосту сказав, що всю документацію з будівництва ми передаємо (як власне й по інших об’єктах, що зводимо) в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Ми отримали висновки експертиз всіх трьох структур. І вони свідчать не про розкрадання, а навіть – про економію коштів!” – йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, остаточна вартість “скляного” мосту склала 278,5 млн гривень, а з урахуванням облаштування прилеглої території – 306 млн гривень.

Він зазначив, що економія коштів перевищила 100 млн гривень.

“За попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об’єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів. Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень. І тільки тепер остаточно розрахується вже за всі роботи. Як я говорив, ми не перераховували всіх коштів одразу, чекаючи висновків експертів. Тому, насолоджуйтеся прогулянками нашим чудовим мостом, він – “чистий”. Мені неприємно, що такий гарний знаковий об’єкт зробили інструментом політичної боротьби проти мене як мера. Але мені приємно, що кияни його називають “мостом Кличка”, – додав мер столиці.

Слід зазначити, що влітку Віталій Кличко і його брат Володимир подали позов до суду на канал “1+1”. Серед причин було спотворення інформації про вартість нового пішохідно-велосипедного моста.

“Сам міст не коштує 400 мільйонів! Це сума за кілька проєктів. Міст, як і заявляли, коштував 270 мільйонів гривень. До того ж, зазначу, ми розрахувалися ще тільки за матеріали і конструкції. З 400 млн грн місто заплатило поки 210. Інші ж кошти – на рахунках столиці!” – наголошував тоді Кличко.