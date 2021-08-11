У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів затвердив суму на будівництво “президентського університету”. Лише цього року на реалізацію проєкту виділять понад 70 млн гривень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, на проєктні та будівельно-монтажні роботи для “президентського університету” у 2021 році витратять 70 010 000 гривень.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив концепцію реалізації проєкту “Президентський університет”, котрий був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Концепція створення університету передбачає:

створення інноваційного університету згідно з концепцією “трикутника знань” (освіта – наука (наукові дослідження) – інновації);

забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями, “запобігання відтоку молодих і перспективних українців за кордон”;

розвиток “взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом”.

В університеті планують готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

На території майбутнього університету хочуть розмістити: нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

Згідно з концепцією, перевагами університету мають стати:

законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія;

міжнародний склад викладачів і науковців;

залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери ‒ бізнесу, державного управління тощо.

Крім того, передбачено:

великий обсяг практичних занять (за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, в університеті застосовуватимуться “найсучасніші методики навчання за принципом “30% теорії та 70% практики”);

інтеграція освіти і науки, розпочинаючи з програм бакалаврату;

міждисциплінарність;

використання англійської мови як основної мови освітнього процесу;

високі академічні вимоги для вступників;

реалізація принципу “скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі”.

Як раніше повідомляли в Міністерстві освіти і науки України, перший рік навчання у “Президентському університеті” повинен розпочатися з жовтня 2023 року.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів). У найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600 осіб.

Студентам та викладачам планують надати: соціальний пакет, безплатне навчання, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.