Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Зокрема, на проєктні та будівельно-монтажні роботи для “президентського університету” у 2021 році витратять 70 010 000 гривень.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив концепцію реалізації проєкту “Президентський університет”, котрий був ініційований президентом Володимиром Зеленським.
Концепція створення університету передбачає:
- створення інноваційного університету згідно з концепцією “трикутника знань” (освіта – наука (наукові дослідження) – інновації);
- забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями, “запобігання відтоку молодих і перспективних українців за кордон”;
- розвиток “взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом”.
В університеті планують готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами:
- інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
- нанотехнології;
- аерокосмічні технології;
- енергетичні технології;
- біотехнології та науки про здоров’я;
- глобалізація та міжнародні комунікації.
На території майбутнього університету хочуть розмістити: нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.
Згідно з концепцією, перевагами університету мають стати:
- законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія;
- міжнародний склад викладачів і науковців;
- залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери ‒ бізнесу, державного управління тощо.
Крім того, передбачено:
- великий обсяг практичних занять (за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, в університеті застосовуватимуться “найсучасніші методики навчання за принципом “30% теорії та 70% практики”);
- інтеграція освіти і науки, розпочинаючи з програм бакалаврату;
- міждисциплінарність;
- використання англійської мови як основної мови освітнього процесу;
- високі академічні вимоги для вступників;
- реалізація принципу “скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі”.
Як раніше повідомляли в Міністерстві освіти і науки України, перший рік навчання у “Президентському університеті” повинен розпочатися з жовтня 2023 року.
До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів). У найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600 осіб.
Студентам та викладачам планують надати: соціальний пакет, безплатне навчання, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.
- 31 травня цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету у Києві.
- Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, якими можуть бути зарплати для викладачів президентського університету.
- Фахівці вже спроєктували та створили макет майбутнього “президентського університету”, який збудують на території державного “Експоцентру України” (ВДНГ, Київ) за три роки. Його зведення коштуватиме 7,2 млрд гривень.