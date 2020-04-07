У Чернівецькій області зафіксували ще шість випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників.

Про це повідомив голова Чернівецької облдержадмністрації Сергій Осачук у Facebook.

Загалом протягом доби на Буковині офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусом.

“Серед інфікованих – двоє дітей віком 2 та 5 років, а також 6 медичних працівників. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 248 осіб”, – сказав Осачук.

У лікарнях області до апаратів штучної вентиляції легень наразі під’єднані четверо пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області коронавірусом COVID-19 захворіли 10 медиків.