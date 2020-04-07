Про це повідомив голова Чернівецької облдержадмністрації Сергій Осачук у Facebook.
Загалом протягом доби на Буковині офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусом.
“Серед інфікованих – двоє дітей віком 2 та 5 років, а також 6 медичних працівників. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 248 осіб”, – сказав Осачук.
У лікарнях області до апаратів штучної вентиляції легень наразі під’єднані четверо пацієнтів.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області коронавірусом COVID-19 захворіли 10 медиків.
- Станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 38 пацієнтів загинули, 28 одужали.