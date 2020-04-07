У Чернівецькій області вже 16 пацієнтів вилікувалися від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.

Уточнюється, що серед тих, що видужали від коронавірусу, є троє дітей.

“Станом на 14:00 7 квітня в медичних установах Буковини знаходиться 170 пацієнтів. У 59 з них підтверджено коронавірус, інші – з підозрою. 167 інфікованих коронавірусом осіб лікуються амбулаторно. У них хвороба протікає легко або взагалі безсимптомно. Всього з COVID-19 на Буковині вже одужали 16 осіб, серед них – троє дітей”, – сказано в повідомленні.

При цьому також наголошується, що в семи лікарнях області на даний момент у важкому стані перебувають 8 людей з підтвердженим коронавірусом і ще 16 осіб з підозрою на нього. Серед них двоє дітей.

Крім того, п’ятеро пацієнтів в Чернівецькій області на даний момент підключені до систем штучної вентиляції легенів.