Covid-19 Україна

оновлено 10.04.2020 о 06:02

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На Буковині у вихідні зачинять усі продуктові магазини та АЗС

У Чернівецькій області з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, запроваджують додаткові обмежувальні заходи.

П’ятниця, 10 квітня 2020, 07:31

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

“За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки для всіх західних областей України у найближчі вихідні запровадять додаткові обмежувальні заходи. Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома”, – написав він.

Голова ОДА Сергій Осачук пояснив, що в області будуть закриті усі, навіть продуктові, магазини, а також автозаправні станції. Заправлятися зможуть лише “швидкі”, поліцейські машини ти автівки служб порятунку.

За його словами, ці заходи запроваджуються, аби громадяни не мали спокуси виходити з дому на вихідних.

На Буковині офіційно підтверджено ще 76 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 379 осіб.

Також у медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, у одного – підозра.

 

Теги: Коронавірус, Чернівецька область, карантин

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