У Чернівецькій області після рясних злив підтопило 14 населених пунктів.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація в Facebook.

“Внаслідок зливових дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук Чернівецького району”, – йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначають, що негода підтопила десятки домогосподарств і розмила під’їзні шляхи до населених пунктів.

“На місці працює Державна служба з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Керівництво області тримає ситуацію на контролі”, – зазначили в ОДА.