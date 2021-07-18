У Чернівецькій області поліцейські розшукують двох безвісти зниклих киян.

Про це повідомили в обласному відділі поліції.

13 липня 42-річний Дмитро Кочмар зі своїм 38-річним братом Павлом поїхали з дому в напрямку гори Памір Вижницького району і наразі їхнє місце перебування невідоме.

Про зникнення чоловіків повідомила дружина Дмитра. Востаннє розшукувані виходили на зв’язок 16 липня.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловіки могли направитися на гору Дуконя Верховинського району Івано-Франківської області.

“Пошуки безвісти зниклих досі тривають. Співробітники поліції звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження розшукуваних, звертатися на спецлінію 102”, – йдеться у повідомленні.