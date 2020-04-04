Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook.
Він зазначив, що обмеження вводяться з 13:00 суботи 4 квітня, до 6:00 понеділка 6 квітня.
“В суботу (4 квітня) просимо всіх мешканців області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не покидати свої оселі до 6:00 понеділка (6 квітня)”, — написав Осачук.
Раніше повідомлялося, що у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Чернівецькій області вводять особливий режим в’їзду та виїзду.
- Станом на вечір 3 квітня кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила одну тисячу. 27 пацієнтів з коронавірусною інфекцією померли.
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз в два рази менше, ніж в світі.