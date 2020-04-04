У Чернівецькій області на вихідні вводять режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей.

Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook.

Він зазначив, що обмеження вводяться з 13:00 суботи 4 квітня, до 6:00 понеділка 6 квітня.

“В суботу (4 квітня) просимо всіх мешканців області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не покидати свої оселі до 6:00 понеділка (6 квітня)”, — написав Осачук.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Чернівецькій області вводять особливий режим в’їзду та виїзду.