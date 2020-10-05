Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

“Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на COVID-19. Наразі близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі”, – йдеться в повідомленні.

У Чернівецькій ОДА також зазначили, що з 5 жовтня чинне нове епідемічне зонування, згідно з яким Чернівецька область залишається в помаранчевій зоні. Та попри це, кількість нових випадків зараження коронавірусом щодня перевищує сотню.