У селі Задубрівка Чернівецької області представники УПЦ МП не пропускали до місцевої церкви домовину із загиблим українським військовим для відспівування та людей, які прийшли попрощатися з ним.

Про це повідомило “Суспільне”.

Мати загиблого військового просила пустити домовину із загиблим сином до церкви. Це відбувалось під час похорону полеглого військового Івана Назарія. Натомість священник УПЦ Віталій Дуров заблокував в’їзд до церкви.

Віряни церкви Святого Архистратига Михаїла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. Громада має всі необхідні документи, але УПЦ МП все одно не дозволяє їм проводити богослужіння.

Згодом стало відомо, що представники УПЦ МП після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти. Українського воїна відспівали священники Православної церкви України.

Прихожанка ПЦУ Сидора розповіла, що вперше за чотири роки змогли потрапити до церкви – до цього молилися надворі.

“Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зійшлися, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою”, – розповідає Сидора.

Група людей змогла зайти через бічні двері храму. За словами одного з чоловіків, Олександра Сергієнка, там їх зустріли троє осіб та священник.

“Вони використовували проти нас вогнегасники, щоб не пустити до церкви. Але ми змогли зайти. Центральні двері храму вони підперли ломом. Ми це обережно прибрали й відкрили двері, щоб занести тіло героя всередину”, – розповідає Олександр.

За його словами, з будівлі храму також зняли табличку з написом, що церква – у підпорядкуванні УПЦ.

Своєю чергою, Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ повідомила у Facebook про те, що до храму прийшло 40 осіб, щоб штурмувати церкву.

Довідково. Релігійна громада у Задубрівці була однією з перших, хто перейшов до Православної Церкви України. Збори відбулись на початку 2019 року. Після перереєстрації статуту релігійна громада ПЦУ заявляла, що їм перешкоджають проводити службу в храмі. У травні 2021 року релігійна громада ПЦУ виграла суд про законність переходу.