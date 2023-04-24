У селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області вночі, 24 квітня, сталася пожежа у церкві УПЦ МП. У поліції підозрюють підпал.

Про це повідомили Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ у Facebook, Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, поліція Чернівецької області.

В єпархії УПЦ заявили, що цієї ночі спалили храм Іова Почаївського в селі Мілієве.

“Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок”, — заявили у пресслужбі церкви.

У поліції зазначили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.

Правоохоронці проводять з чоловіком першочергові слідчі дії. Поліцейські встановлюють мотиви вчиненого.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.