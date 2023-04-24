Про це повідомили Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ у FacebookІнформаційно-просвітницький відділ УПЦполіція Чернівецької області.

В єпархії УПЦ заявили, що цієї ночі спалили храм Іова Почаївського в селі Мілієве.

“Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок”, — заявили у пресслужбі церкви.

Фото: поліція Чернівецької області

У поліції зазначили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали.  Ним виявився 34-річний житель села Іспас.

Правоохоронці проводять з чоловіком першочергові слідчі дії. Поліцейські встановлюють мотиви вчиненого.

Фото: поліція Чернівецької області

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.