Про це повідомляють #Букви.
Що таке DDoS-атака? Це процес, коли на певний ресурс, в нашому випадку – видання #Букви, надсилають велику кількість запитів з метою перевищити його спроможність обробити їх та викликати відмову в обслуговуванні.
З власних джерел #Буквам стало відомо, що причиною стала сьогоднішня новина “Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії”.
#Букви планують розмістити цей матеріал на різних відкритих платформах.
Про DDoS-атаку на #Букви також повідомив хостер, який розпочав дослідження логінів та IP-адрес атаки. Цю інформацію передадуть відповідним уповноваженим органам.
DDoS-атака відбувається з IP-адрес Бразилії.
- Раніше #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот”. Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.
- Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).