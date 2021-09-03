На сайт видання #Букви почалася DDoS-атака після матеріалу про українця Максима Полякова, компанія якого розробила ракету, що впала в Каліфорнії (США). Натомість припинити роботу сайту за допомогою цієї атаки — не вдалося.

Про це повідомляють #Букви.

Що таке DDoS-атака? Це процес, коли на певний ресурс, в нашому випадку – видання #Букви, надсилають велику кількість запитів з метою перевищити його спроможність обробити їх та викликати відмову в обслуговуванні.

З власних джерел #Буквам стало відомо, що причиною стала сьогоднішня новина “Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії”.

#Букви планують розмістити цей матеріал на різних відкритих платформах.

Про DDoS-атаку на #Букви також повідомив хостер, який розпочав дослідження логінів та IP-адрес атаки. Цю інформацію передадуть відповідним уповноваженим органам.

DDoS-атака відбувається з IP-адрес Бразилії.