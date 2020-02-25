Про це поінформували в прес-службі Міністерства інфраструктури України.
Зараз дві станції встановлені на Вокзальній площі. Вони розраховані на одночасну зарядку чотирьох автомобілів. Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 і CHAdeMo.
Вартість зарядки автомобіля становить 6,50 грн за 1 кВтг.
Орієнтовний час повної зарядки автомобіля Tesla 100D – близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 – трохи більше 1 години і BMW i3 – близько 40 хв.
Компанія, яка встановлювала зарядні станції, була обрана в системі ProZorro (нею стало ТОВ “ГРУПА ЕЛЕКТРОЮА”).
Згодом подібне обладнання планується встановити і на інших вокзалах країни.
У міністерстві впевнені, що розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів – крок, який дозволить збільшити кількість українців, котры користуються такими авто.
- З 1 січня в Україні почав діяти закон щодо номерних знаків зеленого кольору для електромобілів.
- У жовтні повідомлялося, що за останні 9 місяців в Україну було завезено і зареєстровано рекордну кількість електромобілів.