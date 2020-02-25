У Києві на Центральному залізничному вокзалі запрацювали зарядні станції для електромобілів.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зараз дві станції встановлені на Вокзальній площі. Вони розраховані на одночасну зарядку чотирьох автомобілів. Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 і CHAdeMo.

Вартість зарядки автомобіля становить 6,50 грн за 1 кВтг.

Орієнтовний час повної зарядки автомобіля Tesla 100D – близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 – трохи більше 1 години і BMW i3 – близько 40 хв.

Компанія, яка встановлювала зарядні станції, була обрана в системі ProZorro (нею стало ТОВ “ГРУПА ЕЛЕКТРОЮА”).

Згодом подібне обладнання планується встановити і на інших вокзалах країни.

У міністерстві впевнені, що розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів – крок, який дозволить збільшити кількість українців, котры користуються такими авто.