Організатори головної технологічної виставки світу Consumer Electronics Show 2023 (CES) у Лас-Вегасі не допустили до участі компанії з РФ через "політичну ситуацію".

Про це повідомляє BBC.

Голова Асоціації споживчих технологій та представник організаторів виставки Гері Шапіро заявив, що цьогоріч російським компаніям відмовили на тлі “політичної ситуації”: “Цього року ми їх не запросили з огляду на політичну ситуацію. Ми не вважали це доречним”, — сказав Шапіро.

У відповідь на прохання компаній з РФ взяти участь у виставці, представник CES сказав, що росіяни “можуть переїхати в іншу країну, якщо зацікавлені”.

Зауважимо, що на виставці представлено близько десятка українських технологічних компаній. До прикладу, Releaf, яка виготовляє папір з опалого листя.

ДОВІДКА. Consumer Electronics Show 2023 (CES) — виставка, на якій збираються світові компанії. Це можуть бути, як технологічні гіганти, так й найменші стартапи. Перший день показу експозицій — 5 січня. Раніше росіяни регулярно показували свої доробки на CES.