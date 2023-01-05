Про це повідомляє BBC.
Голова Асоціації споживчих технологій та представник організаторів виставки Гері Шапіро заявив, що цьогоріч російським компаніям відмовили на тлі “політичної ситуації”: “Цього року ми їх не запросили з огляду на політичну ситуацію. Ми не вважали це доречним”, — сказав Шапіро.
У відповідь на прохання компаній з РФ взяти участь у виставці, представник CES сказав, що росіяни “можуть переїхати в іншу країну, якщо зацікавлені”.
Зауважимо, що на виставці представлено близько десятка українських технологічних компаній. До прикладу, Releaf, яка виготовляє папір з опалого листя.
ДОВІДКА. Consumer Electronics Show 2023 (CES) — виставка, на якій збираються світові компанії. Це можуть бути, як технологічні гіганти, так й найменші стартапи. Перший день показу експозицій — 5 січня. Раніше росіяни регулярно показували свої доробки на CES.
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