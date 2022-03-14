Про це повідомляє “Енергоатом“.
Персонал через активні бойові дії та безперервну роботу фізично та психологічно втомився. Таке підтвердив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.
Станом на 18 день війни технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Штат людей, які заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту, складає 211 осіб.
“У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України”, – зазначив він.
- Нагадаємо, Чорнобильську атомну електростанцію, окуповану російськими військовими, вдалося забезпечити паливом, необхідним для аварійного електроживлення сховищ.
- Президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. Там руками окупантів планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку Кремль постарається перекласти на Україну.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.