На Чорнобильській АЕС більше не будуть проводити ремонт та технічне обслуговування обладнання. Після майже трьох тижнів безперервної роботи персонал не має для цього сил.

Про це повідомляє “Енергоатом“.

Персонал через активні бойові дії та безперервну роботу фізично та психологічно втомився. Таке підтвердив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.

Станом на 18 день війни технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Штат людей, які заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту, складає 211 осіб.

“У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України”, – зазначив він.