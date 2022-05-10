Про це заявила пресслужба станції.
7 травня на офіційному Telegram НАЕК “Енергоатом” з’явилося повідомлення про знайдену колбу з радіоактивною речовиною, що була викрадена під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС.
Водночас на ЧАЕС заявляють, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було. Працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції.
- Нагадаємо, 26 квітня очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі назвав рівень радіації на Чорнобильській АЕС “ненормальним”, заявивши, що коротка російська окупація цього району була “дуже, дуже небезпечною”.
- МАГАТЕ та ядерні експерти попереджають, що українські ядерні об’єкти знаходяться під загрозою після вторгнення Росії. Чи можливий серйозний ядерний інцидент?
- Відомо, що на початку березня російські війська захопили майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції забезпечує експлуатацію енергоблоків згідно з регламентом їх безпечної експлуатації.