На Чорнобильській АЕС спростували інформацію про те, що у Бучі знайшли колбу з радіоактивною речовиною, яку викрали російські військові під час окупації ЧАЕС.

Про це заявила пресслужба станції.

7 травня на офіційному Telegram НАЕК “Енергоатом” з’явилося повідомлення про знайдену колбу з радіоактивною речовиною, що була викрадена під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС.

Водночас на ЧАЕС заявляють, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було. Працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції.