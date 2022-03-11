Про це повідомила у Facebook пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

Наразі Чорнобильська АЕС, що знаходяться у зоні відчуження, продовжує перебувати під контролем військових країни-агресора.

Починаючи з 11 години 9 березня на ЧАЕС відсутнє електропостачання та будь-який зв’язок із персоналом. Контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.

Також не відновили роботу автоматизованої системи радіаційного контролю.

За інформацією керівництва ЧАЕС, що наразі знаходиться у Славутичі, майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного пального, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також нового безпечного конфайнменту над об’єктом “Укриття”.

Водночас досі тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання.