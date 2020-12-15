Про це повідомляє LRT.
“Вчора був складений план безпечного відпочинку. Відповідно до нього будуть створені стаціонарні контрольно-пропускні пункти, і люди, які в’їжджають в міста, будуть перевірятися”, – повідомила вона журналістам.
За її словами, на в’їздах в місто буде встановлено 250 контрольно-пропускних пунктів, а контроль пересування, крім співробітників поліції, здійснюватимуть також співробітники Союзу стрільців, Державної прикордонної служби, військової поліції і Служби громадської безпеки.
Вона запевнила, що існує більш суворий план і пообіцяла прийняти його, якщо ситуація не покращиться.
За словами Білотайте, в ці дні на дорогах і вулицях працюватимуть близько 920 бригад поліції, що приблизно на 170 більше, ніж зазвичай.
Обмеження діятимуть з першої години дня п’ятниці 18 грудня до дев’ятої ранку неділі 20 грудня, а також з першої години дня 23 грудня до дев’ятої ранку 27 грудня, і на Новий рік – з першої години дня 31 грудня дев’ятої ранку до 3 січня.
- Раніше повідмлялося, що за рішенням Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2020 року по всій території України діятимуть нові обмеження.
- 9 грудня Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.