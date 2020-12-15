Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підтвердила інформацію про те, що в країні з початком локдауна встановлять 250 контрольних пунктів між містами.

Про це повідомляє LRT.

“Вчора був складений план безпечного відпочинку. Відповідно до нього будуть створені стаціонарні контрольно-пропускні пункти, і люди, які в’їжджають в міста, будуть перевірятися”, – повідомила вона журналістам.

За її словами, на в’їздах в місто буде встановлено 250 контрольно-пропускних пунктів, а контроль пересування, крім співробітників поліції, здійснюватимуть також співробітники Союзу стрільців, Державної прикордонної служби, військової поліції і Служби громадської безпеки.

Вона запевнила, що існує більш суворий план і пообіцяла прийняти його, якщо ситуація не покращиться.

За словами Білотайте, в ці дні на дорогах і вулицях працюватимуть близько 920 бригад поліції, що приблизно на 170 більше, ніж зазвичай.

Обмеження діятимуть з першої години дня п’ятниці 18 грудня до дев’ятої ранку неділі 20 грудня, а також з першої години дня 23 грудня до дев’ятої ранку 27 грудня, і на Новий рік – з першої години дня 31 грудня дев’ятої ранку до 3 січня.