Катар дозволить відвідувати чемпіонат світу з футболу в наступному році тільки людям, повністю вакцинованим проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У листопаді 2022 року арабська держава Перської затоки прийме чотиритижневий турнір, і очікується, що матчі будуть проводитися при повністю заповнених трибунах.

Прем’єр-міністр шейх Халід бін Халіфа бін Абдель Азіз Аль Тані повідомив, що, хоча на той час очікується, що більшість країн проведуть вакцинацію своїх громадян, Катар все ще вживає заходів для забезпечення успішного проведення заходу.

“В даний час ми ведемо переговори з компанією про постачання одного мільйона доз вакцини проти COVID-19 для імунізації та вакцинації деяких з тих, хто прибуває в Катар”, – сказав він.

Катар проводить вакцинацію своїх громадян і жителів вакцинами Pfizer-BioNTech і Moderna. За даними трекера Reuters, жителям країни було введено не менше 2,8 мільйона доз, чого достатньо для вакцинації близько 50,8% населення.