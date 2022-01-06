Про це повідомив телеканал “Київ”.
Згідно з дослідженням 2014 року Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, територія на Черепановій горі вважається зсувонебезпечною, адже там спостерігаються процеси сповзання схилів.
Однак, ще у серпні 2019 році компанія “Лота-МНВ”, отримала дозвіл на будівництво ЖК з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення за адресою вулиця Госпітальна, 4.
На ділянку були завезені екскаватори, а бензопилами зрізали кілька десятків дерев.
Друзі, невідомі покидьки руйнують Черепанову гору!!! Вчора група злочинців, під прикриттям “правоохоронців” без відповідної картки на огорожу департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації завезли декілька екскаваторів та бензопилами вже зрізали кілька десятків піввікових дерев”, — зазначив заступник голови Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва при КМР Сергій Мельниченко у Facebook.
- Також у Парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові металевими ґратами відгороджують хвойні дерева. У такий спосіб їх хочуть вберегти від браконьєрів, які зрубують звідусіль хвою перед новорічно-різдвяними святами.
- 18 жовтня, під будівлею Офісу президента відбулася акція протесту проти забудови історичного ландшафту на вулиці Микільсько-Слобідській у Києві.
- Нещодавно нарешті було приватизовано один з найбільших об’єктів великої приватизації – Київський перший машинобудівний завод (колишній завод “Більшовик”). Навколо результатів приватизації відбувається неоднозначна дискусія, у сторін – кардинально протилежні позиції.
- Нагадаємо, вирубування тропічних лісів Амазонки у Бразилії сягнуло найвищого за 15 років рівня.