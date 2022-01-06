Про це повідомив телеканал “Київ”. 

Згідно з дослідженням 2014 року Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, територія на Черепановій горі вважається зсувонебезпечною, адже там спостерігаються процеси сповзання схилів. 

Однак, ще у серпні 2019 році компанія “Лота-МНВ”, отримала дозвіл на будівництво ЖК з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення за адресою вулиця Госпітальна, 4.

На ділянку були завезені екскаватори, а бензопилами зрізали кілька десятків дерев.

Друзі, невідомі покидьки руйнують Черепанову гору!!! Вчора група злочинців, під прикриттям “правоохоронців” без відповідної картки на огорожу департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації завезли декілька екскаваторів та бензопилами вже зрізали кілька десятків піввікових дерев”, — зазначив  заступник голови Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва при КМР Сергій Мельниченко у Facebook.
План та візуалізація майбутнього житлового комплексу опубліковані на сайті архітектурного бюро A24D.

Фото: A24D