У Києві на Черепановій горі, що біля національного спортивного комплексу "Олімпійський", вирубали дерева. Там, збираються будувати 29-поверховий житловий комплекс на 550 квартир.

Про це повідомив телеканал “Київ”.

Згідно з дослідженням 2014 року Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, територія на Черепановій горі вважається зсувонебезпечною, адже там спостерігаються процеси сповзання схилів.

Однак, ще у серпні 2019 році компанія “Лота-МНВ”, отримала дозвіл на будівництво ЖК з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення за адресою вулиця Госпітальна, 4.

На ділянку були завезені екскаватори, а бензопилами зрізали кілька десятків дерев.

епартаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації завезли декілька екскаваторів та бензопилами вже зрізали кілька десятків піввікових дерев”, — зазначив заступник голови Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва при КМР Сергій Мельниченко у Facebook. Друзі, невідомі покидьки руйнують Черепанову гору!!! Вчора група злочинців, під прикриттям “правоохоронців” без відповідної картки на огорожу д