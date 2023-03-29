Починаючи з 3 квітня 2023 року на території Черкаської області скоротять комендантську годину. Серед причин: посівна кампанія та потреби економіки.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

За його словами, зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей на Черкащині скорочують комендантську годину.

Так, починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 — 4:00.

Також Табурець нагадав, що протягом цього часу заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком сигналу повітряної тривоги.

Зараз комендантська година триває з 23:00 до 05:00.