Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.
За його словами, зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей на Черкащині скорочують комендантську годину.
Так, починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 — 4:00.
Також Табурець нагадав, що протягом цього часу заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком сигналу повітряної тривоги.
Зараз комендантська година триває з 23:00 до 05:00.
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