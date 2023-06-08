Джерело: Черкаська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно підлітка, який скоїв наругу над могилою військовослужбовця (ч. 1 ст. 297 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14-річний хлопець, у березні 2023 року перебуваючи на кладовищі, незаконно заволодів державним прапором України з місця поховання загиблого українського воїна.
Санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
“Вкотре звертаємо увагу батьків на необхідність посиленого контролю дозвілля дітей, а також постійної профілактичної та системної роз’яснювальної, виховної роботи з ними, спрямованої на дотримання моральних засад суспільства та правомірної поведінки”, – наголосили у Черкаській обласній прокуратурі.
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