Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисник виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Крім того, зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх воєнних злочинів у Бучі.
За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, колаборант розпочав агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні “тези” він наполегливо поширював серед власного оточення та колег.
Зрадник відкрито підтримував політику РФ та планував сприяти окупантам у широкомасштабній війні проти України у разі захоплення регіону. Під час обшуку, за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Зараз триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України.
Зазначимо, що нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру дочці міністра оборони України у 2012-2014 роках Павла Лебедєва, яка співпрацювала з російськими загарбниками. За матеріалами слідства, колаборантка керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.
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