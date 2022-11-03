Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Черкаській області чиновника, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисник виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Крім того, зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх воєнних злочинів у Бучі.

За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, колаборант розпочав агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні “тези” він наполегливо поширював серед власного оточення та колег.

Зрадник відкрито підтримував політику РФ та планував сприяти окупантам у широкомасштабній війні проти України у разі захоплення регіону. Під час обшуку, за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Зараз триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України.

Зазначимо, що нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру дочці міністра оборони України у 2012-2014 роках Павла Лебедєва, яка співпрацювала з російськими загарбниками. За матеріалами слідства, колаборантка керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.