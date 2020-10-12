Кандидат в депутати до Черкаської облради влаштував для виборців свято з безкоштовною кашею та горілкою. На заході роздавали подарунки — ковбасу і горілку.

Про це йдеться у звіті спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Черкаській області.

В неділю, 11 жовтня, на бази відпочинку Байкал у селі Червона Слобода (Черкаський район) проводили свято — День козака. Захід відбувся за підтримки кандидата в депутати до Черкаської обласної ради від партії ВО “Черкащани” Володимира Лашкула.

На святі виступали місцеві творчі колективи та кінні каскадери, для дітей працювали безкоштовні батути. Для дорослих були приготовлені безкоштовна каша і спиртні напої.

Примітно, що на цьому святі були присутні кандидати від інших партій до різного рівня рад регіону. Зокрема, брав участь кандидат в депутати Червонослобідської сільської ради від Радикальної партії Олега Ляшка, директор місцевого фермерського господарства “Прут” Микола Дубина.

За словами спостерігачів, саме він запрошував присутніх до випивки і наповнював чарки.

Згодом Микола Дубина також вручав подарунки присутнім: наймолодшому дісталася іграшка, а найстаршому – пляшка горілки та кільце ковбаси.

Ці подарунки планували вручати за участь в вікторині, проте її скасували після того, як спостерігачі через ймовірний підкуп виборців викликали поліцію. Наразі спостерігачі з’ясовують, чи було поліціянтами відкрито кримінальне провадження.