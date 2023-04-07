Сьогодні, 7 квітня, на Черкаській ТЕЦ, внаслідок аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води, теплоелектроцентраль передчасно зупинила виробництво теплової енергії.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ТЕЦ.

Відсьогодні послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам ВП “Черкаська ТЕЦ” ПРАТ “Черкаське хімволокно” надаватися не буде.

Зазначається, що зараз ремонтна бригада станції оперативно усуває наслідки аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води та розпочинає проведення ремонтної кампанії.

У пресслужбі нагадали, що підприємство після завершення опалювального сезону 2022-2023 рр., починаючи з 9 квітня, планувало припинити генерацію теплової та електричної енергії через необхідність проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо здійснити лише за умови повного відключення енергоустаткування.

Своєю чергою, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт, зокрема він закликав поставитися до ситуації з розумінням.

Довідково. Черкаська ТЕЦ – теплоелектроцентраль, є найбільшим виробником електроенергії у Черкаській області. Станом на 2010 рік встановлена електрична потужність становить 230 МВт. ТЕЦ постачає тепло та електроенергію промисловим споживачам, а також більшості населення міста Черкаси.

Черкаська теплоелектроцентраль розташована у південно-східній частині міста, у промисловій зоні, на території 68 га колишнього заводу хімічних волокон. На станції встановлено 14 котельних агрегатів (9 силових та 5 водогрійних), об’єднаних у технологічні блоки. 9 котлоагрегатів розподілено на двох чергах – 4 котли на першій черзі та 5 – на другій. Кожна черга має окремо свою димову трубу – № 1 і № 2 заввишки по 180 м.

Черкаська ТЕЦ містить у собі наступні структурні підрозділи: керування, паливно-транспортний цех, котлотурбінний цех, електроцех, хімічний цех, цех теплової автоматики й вимірів, об’єднаний ремонтний цех, ремонтно-будівельний цех, ремонтно-механічний цех, транспортну ділянку, котельню припортового району, їдальню та допоміжні служби (ЖКО турбази, пральню, зелене господарство).