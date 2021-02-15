13 лютого до поліції зателефонував житель с. Грибова Рудня і повідомив, що вбив свого вітчима. Та насправді чоловік хотів, аби до його будинку прочистили дорогу від снігу.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речницю поліції області Юлію Ковтун.

За її словами, чоловік повідомив, що вдарив вітчима ножем у груди та тепер той не дихає. Більше інформації про сам злочин чоловік не надав, однак попередив, що до його будинку поліція не легковому транспорті не проїде, тому варто задіяти снігоочисну техніку.

Коли на місце виклику прибула група патрульних, виявилося, що 34-річному заявнику не сподобалося, що біля його будинку не почищений сніг. Тому він зателефонував до поліції та повідомив про вигадане вбивство.

На чоловіка склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Стаття передбачає штраф від 51 до 119 грн.