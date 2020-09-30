В Чернігівській області в селищі Талалаївка школярки станцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Поліція притягнула до відповідальності дівчат та їх батьків.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

Так, 29 вересня очільник ГО “Талалаївська спілка учасників АТО” Богуслав Борсук опублікував на своїй сторінці відео, де школярки танцюють на фоні пам’ятнику.

“Слів підібрати важко. Я не проти танців, я тільки за молодіжні рухи, але місце обране не те. Надіюсь це був не обдуманий крок з їх сторони, але якщо ні то сумно стає за таку молодь”, – прокоментував він ролик.

Після цього у поліції повідомили, що оперативно встановили особи причетних до хуліганства.

Зазначається, що щодо двох 16-річних учениць місцевої школи інспектор ювенальної превенції склав адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Ще двом дівчатам виповнилося по 13 років, тому за їхні дії відповідатимуть батьки. На них складено адміністративні протоколи за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Всі складені адмінматеріали поліція направила до Талалаївського районного суду для прийняття рішення.

Крім того, поліцейський з ювенальної превенції провів профілактичну роботу як з адміністрацією школи, де навчаються дівчата, так і з учнями. Також до закладу направили подання щодо проведення подальших профілактичних заходів.

Пізніше Борсук опублікував відео школярок знову біля меморіалу загиблим воїнам АТО, але вже з вибаченнями.