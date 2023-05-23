Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей. Внаслідок детонації одна особа загинула, інша травмована.

Чаус висловив співчуття родині загиблого. За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.