Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей. Внаслідок детонації одна особа загинула, інша травмована.
Чаус висловив співчуття родині загиблого. За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.
Зазначимо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.
- Канада виділить 15 млн канадських доларів (еквівалент близько 11,04 млн доларів США) на необхідне обладнання для гуманітарного розмінування територій України.
- Уряд Хорватії планує надати Україні майже 3 мільйони євро. Кошти залучать для придбання машин для розмінування.
- Кількість людей, які займаються розмінуванням територій України, зростає, відтак вже найближчим часом Україна залучить ще 500 піротехніків.