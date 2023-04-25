Про це повідомила пресслужба ДБР.
Зазначається, що у бюро розслідують загибель двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.
24 квітня човен з прикордонним нарядом із п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро. Попередньо, човен був перевантажений, тому почав набирати воду та затонув.
Відтак внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців.
У ДБР пишуть, що провадження відкрили за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України – порушення правил кораблеводіння.
Під час проведення пошуково-рятувальних заходів виявлено тіла прикордонників.
Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичної для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків. Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.
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