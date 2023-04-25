У Чернігівській області човен з нарядом із військовослужбовцями перекинувся у протоці Дніпра. Внаслідок цього загинули два прикордонники.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що у бюро розслідують загибель двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області.

24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро. Попередньо, човен був перевантажений, тому почав набирати воду та затонув.

Так, внаслідок інциденту загинули двоє військовослужбовців.

У ДБР пишуть, що провадження відкрили за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України — порушення правил кораблеводіння.

Під час проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників.

Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків. Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.