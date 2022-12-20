Під час контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області правоохоронці виявили заховані російськими загарбниками арсенали зброї.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Заховані арсенали російські армійці залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу українських захисників.

За даними СБУ, серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння. В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню “Град”.

Крім того, у лісосмузі поблизу обласного центру правоохоронці знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.

Зокрема, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього.

А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру. Зараз всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних сил України.