Про це інформує пресслужба СБУ.
Заховані арсенали російські армійці залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу українських захисників.
За даними СБУ, серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння. В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню “Град”.
Крім того, у лісосмузі поблизу обласного центру правоохоронці знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.
Зокрема, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього.
А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру. Зараз всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних сил України.
- У Харківської області знайшли запасний командний пункт окупантів. У деокупованій Балаклії знайдено приміщення з чималим арсеналом боєприпасів та техніки.
- Прокурори Києва викрили групу осіб, які, прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади міста, нелегально зберігали зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони.