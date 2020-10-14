На Чернігівщині сталася стрілянина через агітаційний намет

У середу, 14 жовтня, на центральній вулиці міста Бобровиця Чернігівської області сталася стрілянина. Причиною інциденту став агітаційний намет однієї із політичних партій.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Поліцейські встановили, що житель міста звернувся до агітаторки з вимогою прибрати намет політичної сили. Жінка відмовилася та покликала на допомогу керівника місцевого партійного осередку.

В результаті розмови між чоловіками зав’язався конфлікт. Після цього представник партії дістав револьвер Флобер та поцілив у плече опонента.

На місце події прибули медики швидкої допомоги, які діагностували легкі тілесні ушкодження у постраждалого.

Обидва учасники конфлікту написали заяви у поліцію. Правоохоронці відкрили провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Чоловіку, що відкрив стрільбу, загрожує штраф або виправні роботи.

Крім цього, поліція обіцяє дати правову оцінку діям постраждалого, який вимагав прибрати агітаційний намет.

Фото: МВС