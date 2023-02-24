У Чернігівській області суд арештував нерухоме майно, що належало громадянину Російської Федерації, на понад 1,37 мільярда гривень.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За клопотаннями прокурорів Чернігівської обласної прокуратури арештовано та готується до передачі в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) нерухоме майно, що належало бенефіціарному власнику взаємопов’язаних юридичних осіб, який є громадянином Російської Федерації. Орієнтовна вартість цього майна становить понад 1 млрд 37 млн грн.

За даними слідства, протягом 2021-2022 років приватні товариства, засновником яких був громадянин РФ, здійснювали придбання волокон у Республіці Білорусь та займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам.

Водночас громадянин РФ володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує російські державні контракти з постачання військового одягу і спорядження російської армії та її силових відомств.

За інформацією Офісу генпрокурора, частину прибутків росіянин перераховував на рахунки РФ й використовував для організації діяльності групи компаній, тим самим фінансуючи дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Зауважимо, що нещодавно за матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Повідомляється, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% – у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, 4 житлові будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Зазначено, що, крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії “Терра-Інвест”, “Укркапітал” і “Спорт-Тур”, які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

Наголошено, що саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко перераховувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала “податки” до російського бюджету.