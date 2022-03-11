Сили українського спротиву на Чернігівщині здійснили успішну контратаку на позиції російських окупантів та звільнили 5 населених пунктів від загарбників.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Північ”.

Крім того, завдяки успішному виконанню операції, у розпорядження бійців України потрапили два трофейних бронетранспортери РФ. Тепер вони “служитимуть” на боці українського спротиву. Також зазначається, що через морально психічний стан російські загарбники не спроможні вести бойові дії.

“Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань”, – наголосили у ОК “Північ”.

Які саме населені пункти повернулися під український прапор – поки не уточнюється.