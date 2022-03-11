Про це повідомляє пресслужба ОК “Північ”.
Крім того, завдяки успішному виконанню операції, у розпорядження бійців України потрапили два трофейних бронетранспортери РФ. Тепер вони “служитимуть” на боці українського спротиву. Також зазначається, що через морально психічний стан російські загарбники не спроможні вести бойові дії.
“Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань”, – наголосили у ОК “Північ”.
Які саме населені пункти повернулися під український прапор – поки не уточнюється.
- Нагадаємо, Путін наказав очільнику російського міноборони Сергію Шойгу допомогти “добровольцям з Ближнього Сходу” відправитись в Україну, щоб вони брали участь у проведенні “військової операції”.
- У Facebook та Instagram тимчасово змінюються правила модерування дописів. Відтепер користувачам з низки країн дозволено вживати “мову ненависті” щодо російських солдатів та жителів країни-окупанта в контексті вторгнення до України.
- Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Путін не проти прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Чавушоглу сказав після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ.