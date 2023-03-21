Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Відкрито рух відбудованим мостом через річку Замглай поблизу села Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч. У відомстві зазначили, що дорога забезпечує транспортне сполучення 14 громад на півночі Чернігівщини із Черніговом та іншими містами й селами України.
Відтепер до мешканців цих громад зможуть безперешкодно дістатися вантажівки з гуманітарною допомогою, ремонтні бригади енергетиків чи рятувальники.
Новий міст має 4 смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.
За даними Мінінфраструктури, штучну споруду було зруйновано в лютому 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Замість неї у квітні минулого року було облаштовано тимчасову переправу. Проте ця переправа не могла впоратися з навантаженням та автотрафіком, тому було вирішено повноцінно відбудувати міст.
У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на Чернігівщині було зруйновано 27 штучних споруд. На 20 локаціях облаштовано тимчасові об’їзди.
Зараз Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України поступово переходить до відбудови мостів в області, зокрема торік відновлено два мости, ще на довх об’єктах роботи завершаться цього місяця.
- Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, які встановлять у Чернігівській області замість мостів, зруйнованих під час активних бойових дій.
- У Херсонській області розпочалась реконструкція зруйнованого залізобетонного мосту на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.
- Україна отримала від уряду Швеції 4 катери, які за потреби можна використовувати як понтонні переправи.