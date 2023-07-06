Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОВА

“Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області нараховано понад 18 мільярдів гривень збитків, заподіяних довкіллю Чернігівщини внаслідок збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, розмір шкоди, завданої землі, ґрунтам, складає 10,85 мільярда гривень.

Шкода від неорганізованих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та під час дії воєнного стану – 5,62 мільярда гривень (горіння нафти, нафтопродуктів та газу – 1,57 млрд грн; лісові пожежі та інші насадження – 3,96 млрд грн; загоряння інших об’єктів – 0,1 млрд грн; неорганізований викид забруднювальних речовин або суміш таких речовин – 0,001 млрд грн).

Водночас збитки, заподіяні внаслідок забруднення та засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами, оцінили в 1,58 мільярда гривень.

Зауважимо, що експерти ЮНЕСКО долучаться до відновлення Чернігівської області спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.