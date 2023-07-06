Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОВА
“Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області нараховано понад 18 мільярдів гривень збитків, заподіяних довкіллю Чернігівщини внаслідок збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, розмір шкоди, завданої землі, ґрунтам, складає 10,85 мільярда гривень.
Шкода від неорганізованих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та під час дії воєнного стану – 5,62 мільярда гривень (горіння нафти, нафтопродуктів та газу – 1,57 млрд грн; лісові пожежі та інші насадження – 3,96 млрд грн; загоряння інших об’єктів – 0,1 млрд грн; неорганізований викид забруднювальних речовин або суміш таких речовин – 0,001 млрд грн).
Водночас збитки, заподіяні внаслідок забруднення та засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами, оцінили в 1,58 мільярда гривень.
Зауважимо, що експерти ЮНЕСКО долучаться до відновлення Чернігівської області спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.
- Сума прямих збитків, спричинених підривом дамби Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, збитки, завдані довкіллю України, наразі становлять понад 1,5 млрд доларів США.
- Унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис. га заповідних територій та майже 50% лісових насаджень, а це 55 тис. га.